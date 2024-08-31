Нефтебаза "Атлас" в России горит четвертый день: что происходит на месте пожара
Российская нефтебаза "Атлас" горит уже четвертый день. Пожар там вспыхнул еще ночью 28 августа после атаки дронов.
Власти Ростовской области тогда признали поражение топливного завода "Атлас" и пожар на нем. С тех пор Россия не только не потушила пожар, а российские телеграмм-каналы писали о новом мощном взрыве на нефтебазе "Атлас" 29 августа, пишет 24 Канал.
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Какая ситуация на нефтебазе "Атлас"
Трасса М-4 Дон под Каменском, 911 километр. Четвертый день пылает база "Атлас",
– написали в российских телеграм-каналах.
Также очевидцы показали видео мощного пожара. Ранее писали, что пожарным уже не хватает аппаратуры для тушения огня.
Мощный пожар на нефтебазе "Атлас" на Ростовщине: смотрите видео
Перед этим, 30 августа, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко показал видео, как нефтебаза до сих пор горит.
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Кстати, источники 24 Канала в разведке заявили, что атака по нефтебазе – это совместная работа Главного управления разведки и Сил специальных операций.
В свою очередь "Атлас" – это часть российского военно-промышленного комплекса, что обеспечивает российские войска на временно оккупированной территории Украины.