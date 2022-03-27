Нефтебаза в Дубно полностью уничтожена, но обошлось без жертв, – глава ОВА

Российские военные нанесли ракетные удары по нефтебазе в Дубно, что в Ровненской области. Из-за ударов врага объект полностью уничтожен.

Оккупанты уничтожили нефтебазу полностью

Об этом 27 марта в эфире телеканала "Эспрессо" заявил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль. По его словам, нефтебаза в Дубно уничтожена полностью.

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В то же время, к счастью, в результате ударов российских оккупантов обошлось без жертвы.

Нефтебаза уничтожена дотла, но обошлось без человеческих жертв,

– сказал Коваль.

Россия атаковала нефтебазы

В субботу, 27 марта, российские оккупанты ракетами атаковали нефтебазу в Дубно. Перед этим ВСУ сбили вражеский дрон.

В ночь с 26 на 27 марта пожар удалось локализовать.

Также оккупанты нанесли ракетные удары по Львову. Вследствие этого возник пожар одного из промышленных предприятий для хранения топлива.

Там пожар ликвидировали только утром 27 марта.

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