Важна ли нефтебаза, которую атаковали БПЛА в Орле: объяснение ЦПД

Орловскую область России атаковали дроны ночью 22 декабря, в результате чего под ударом оказалась местная нефтебаза в поселке Стальной Конь. Этот объект является достаточно важным для страны-агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко. Заметим, что эта нефтебаза уже не впервые подверглась удару.

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Чем важна нефтебаза в Орле

Нефтебаза "Стальной конь" ночью подверглась дроновой атаке, в предыдущий раз она была под ударом совсем недавно, 14 декабря. И это неудивительно, поскольку, как рассказали в ЦПД, вышеупомянутый объект регулярно поддерживает группировки российских войск сразу в нескольких областях.

Горящая нефтебаза в Орле является важным логистическим объектом, который поддерживает группировки российских войск в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также те, которые ведут боевые действия в Харьковской области,

– пояснил Андрей Коваленко.

Напомним, сегодня около 1:00 жители Орла начали сообщать о взрывах и вспышках в районе нефтебазы. Местные сообщали о более 13 глухих взрывов в районе нефтебазы. Впоследствии губернатор Орловской области Андрей Кличков сообщил, что регион оказался под атакой БПЛА.

Также информацию о том, что под ударом оказался именно ЛПДС "Стальной Конь", подтвердили OSINT-аналитики.