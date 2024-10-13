OSINT-аналитики назвали последствия пожара на крупнейшей нефтебазе в Феодосии

Аналитики рассказали, к каким последствиям привел пожар на крупнейшей у оккупантов нефтебазе во временно оккупированном Крыму. В частности, огонь уничтожил по меньшей мере 8 резервуаров россиян с горючим.

Специалисты "КиберБорошна" заявили, что пожар также повредил некоторые резервуары. Известно, что ВСУ ударили по российской нефтебазе ночью 7 октября.

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Что известно о последствиях атаки по нефтебазе россиян

Еще по состоянию на 12 октября пожар на нефтебазе продолжался уже шестые сутки. Соответствующие данные подтверждал российский так называемый "мэр" города Игорь Ткаченко.

Сгорела нефтебаза в Феодосии,

– заявили аналитики по состоянию на 13 октября.



Пожар в Феодосии на нефтебазе уничтожил 8 резервуаров россиян

По их информации, пожар:

задел 12 резервуаров;

полностью уничтожил 8.

Кстати, местным, живущих неподалеку, только на шестые сутки позволили возвращаться домой. Интересно, что враги до сих пор не назвали реальную причину пожара.

В телеграмм-канале "Крымский ветер" написали, что задымления, как в прошлые дни, над нефтебазой пока нет. Однако режим чрезвычайной ситуации в Феодосии не сняли, проехать мимо нефтебазы нельзя, транспорт объезжает.