Дроны атаковали нефтебазу "Юттек" в Белгородской области, – СМИ

В Белгородской области России неизвестные дроны атаковали нефтебазу "Юттек". Это произошло в ночь на 14 февраля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание ASTRA. До этого этот объект также был атакован беспилотниками.

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Какие последствия атаки на нефтебазу "Юттек"

Источники рассказали журналистам, что беспилотники атаковали территорию нефтебазы "Юттек" в поселке Прохоровка, что в Белгородской области России, в ночь на 14 февраля.

Предварительно повреждений и пострадавших на нефтебазе – нет. По данным издания, этот объект уже атаковали дроны в мае 2024 года. Тогда повреждения получил резервуар с бензином.

В издании подчеркнули, что это уже 16 нефтяной объект, который атаковали на территории России за первые 2 месяца 2025 года.

К слову, ранее источники ранее источники 24 Канала подтвердили, что СБУ и ССО ВСУ атаковали 2 вражеских предприятия: Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае России. На заводе начался сильный пожар, а НПС удалось вывести из эксплуатации.