В Орле пожар на нефтебазе: где она расположена, какие последствия
Российскую нефтебазу в Орле в ночь на 12 марта атаковал беспилотник. Там вспыхнул пожар.
Губернатор Орловской области России Андрей Кличков о инциденте сообщил ориентировочно в 2:30 12 марта. По его данным, там вспыхнул пожар, пишет 24 Канал.
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Что известно о пожаре в Орле
Кличков написал, что в Орле упал беспилотник. По его словам, он атаковал объект топливно-энергетического комплекса. Там спасатели пытались потушить пожар.
Местные жители снимают видео и жалуются, что же это горит.
Местные жители радуются атаке на нефтебазу: смотрите видео
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Горит резервуар нефтехранилища в Орле, над тушением работают более 60 человек,
– написали российские пропагандисты со ссылкой на пресс-службу властей в Орловской области.
Кстати, российский Орел расположен ориентировочно за более чем 200 километров до украинских городов на северо-востоке.
Где расположен российский город Орел: смотрите на карте
Кстати, вероятно, что пожар в Орле мощный. Ведь на рассвете пропагандисты написали, что власти города после падения беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек.
Городской голова российского города Юрий Парахин заявил, что их переместили в пункт временного размещения.
У россиян была шумная ночь: кратко
- У россиян в ночь на 12 марта было громко. Ночью взрывы прогремели в Курской области, однако власти заверили, что якобы там работает ПВО. Впоследствии из-за атаки на Белгородскую область без света остались семь населенных пунктов.
- После этого в России заявили об атаке на нефтебазу "Лукойл" в Нижегородской области. Там дрон попал в установки перегонки нефти, вспыхнул масштабный пожар. Это более чем в 1000 километрах от Харькова.
- Кроме того, российские пропагандисты сообщили об атаке на Тульскую область, якобы сбили беспилотник под Москвой в Раменском округе. Об атаке дронов сообщали и в Воронежской области. Российское минобороны отчиталось о якобы 25 "уничтоженных и перехваченных" беспилотниках, однако об истинных последствиях атак оккупанты молчат.