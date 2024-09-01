Нефтеперерабатывающий завод пылает в Москве после атаки дронов: фото и видео с НПЗ

Дроны ночью атаковали 15 регионов России. В частности, вероятно, ударили по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, что в районе Капотня.

Мэр Москвы Собянин писал, что якобы там "обломки" дронов упали на техническое помещение Московского НПЗ, вызвав "локальное возгорание".

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Что известно об атаке на НПЗ в Москве

Российские пропагандисты признали со ссылкой на оперативные службы, что пожару на нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотня присвоен максимальный номер сложности.

Пожар на Московском НПЗ: смотрите видео

Взрыв на НПЗ Москвы: смотрите видео

В местных телеграм-каналах написали, что к тушению пожара привлекли два вертолета. На опубликованных видео заметно, как они уже поднялись в воздух.

Однако российские пропагандисты со ссылкой на источники заявили, что они якобы не понадобились и были отозваны из-за снижения уровня сложности пожара.

На месте работают службы, россияне признают прилет: смотрите видео

В телеграм-каналах также написали, что, мол, на НПЗ в Капотне проведено три "пенные атаки".

"Сейчас пожарные охлаждают конструкции и ждут, когда выгорят остатки газа", – заявила пропаганда.

Пожар на российском НПЗ: смотрите видео

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Пожар на российском НПЗ в Москве