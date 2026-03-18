Визит экспертов из ЕС на "Дружбу": в МИД четко ответили, состоится ли он
В МИД Украины ответили, запланированы ли визиты Еврокомиссии на нефтепровод "Дружба". Известно, что Украина контактирует с партнерами относительно его состояния и прогнозов ремонта.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время общения с журналистами.
Смотрите также Сийярто обвинил Украину в срыве консультаций по "Дружбе": в МИД ответили
Будет ли визит ЕС на трубопровод "Дружба"?
Георгий Тихий напомнил, что Еврокомиссия ранее обращалась к Украине с запросом по "Дружбе". В обращении просили уточнить сроки ремонта нефтепровода. В МИД заверили, что украинская сторона предоставила соответствующие разъяснения европейцам вовремя.
Мне неизвестно о каких-то конкретных договоренных датах или поездках по осмотру "Дружбы",
– добавил Тихий.
По словам представителя МИД, Украина поддерживает контакт с Еврокомиссией, партнерами и даже Венгрией и Словакией о состоянии нефтепровода.
Стороны обсуждают также повреждения, возникшие в результате российской атаки, и ориентировочные прогнозы ремонта, уточнили в МИД.
Что этому предшествовало?
Накануне СМИ, в частности Суспильное, со ссылкой на собственные источники сообщало о якобы визите делегации инженеров на нефтепровод "Дружба" в Украине. Отмечалось, что он был запланирован на 18 марта. К тому же добавили, что в эту команду из ЕС не входят представители из Словакии и Венгрии.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова возобновить работу нефтепровода "Дружба", если ЕС разблокирует финансовую поддержку.
СМИ заметили, что в заявлении Евросоюза "исчезло" упоминание, в частности, о "Дружбе". В то же время Украине предложили техническую помощь и финансирование для возобновления поставок нефти.