Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час спілкування із журналістами.
Чи буде візит ЄС на трубопровід "Дружба"?
Георгій Тихий нагадав, що Єврокомісія раніше зверталась до України із запитом щодо "Дружби". У зверненні просили уточнити терміни ремонту нафтопроводу. У МЗС запевнили, що українська сторона надала відповідні роз'яснення європейцям вчасно.
Мені невідомо про якісь конкретні домовлені дати чи поїздки щодо огляду "Дружби",
– додав Тихий.
За словами речника МЗС, Україна підтримує контакт з Єврокомісією, партнерами та навіть Угорщиною і Словаччиною щодо стану нафтопроводу.
Сторони обговорюють також пошкодження, що виникли внаслідок російської атаки, та орієнтовні прогнози ремонту, уточнили в МЗС.
Що цьому передувало?
Напередодні ЗМІ, зокрема Суспільне, із посилання на власні джерела повідомляло про нібито візит делегації інженерів на нафтопровід "Дружба" в Україні. Зазначалось, що він був запланований на 18 березня. До того ж додали, що в цю команду з ЄС не входять представники зі Словаччини та Угорщини.
Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова відновити роботу нафтопроводу "Дружба", якщо ЄС розблокує фінансову підтримку.
ЗМІ помітили, що у заяві Євросоюзу "зникла" згадка, зокрема, про "Дружбу". Водночас Україні запропонували технічну допомогу і фінансування для відновлення постачання нафти.