Пострадали люди, – Зеленский ответил на обвинения о нежелании ремонтировать "Дружбу"

Венгрия и Словакия обвиняют Украину в приостановлении ремонта нефтепровода "Дружба", требуя возобновления поставок российской нефти.

На подобную критику ответил украинский президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам в рамках ифтара, передает 24 Канал.

Смотрите также Я не очень понимаю реакцию, – Зеленский прокомментировал заявление Фицо о встрече

Как Зеленский прокомментировал обвинения?

В конце января 2026 года нефтепровод "Дружба" остановил свою работу после российской атаки. По словам президента, после первого удара все восстановили благодаря ремонтным бригадам. Впрочем, из-за повторного удара пострадали люди.

Когда наши люди восстанавливали, была еще одна боевая ситуация, и люди были ранены. Кто-то слышал от Орбана или от Фицо: "Мы будет благодарны Украине" или "Очень жаль семьи и близких людей, которые пострадали"? Ни одного слова, кроме того что мы снова им должны,

– ответил украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что Словакия и Венгрия не обнародовали ни одного официального обращения к российской стороне с просьбой не бить по нефтепроводу, однако были публичные призывы к Киеву по этому поводу.

Обращаясь к украинской стороне, Виктор Орбан и Роберт Фицо требовали восстановления и ремонтных работ для продолжения поставок российской нефти, мол, от этого зависит энергетическая безопасность Венгрии и Словакии.

Справка. Нефтепровод "Дружба" – это один из крупнейших в мире трубопроводов, который транспортирует российскую нефть в Европу через Украину, в частности, в Словакию и Венгрию. Удар по этому нефтепроводу, который состоялся 27 января, стал первым на территории Украины – ранее атаки на эту систему были в России.

Как Венгрия и Словакия давят на Украину?