Нефтяное эмбарго и оружие, – Подоляк о способе покончить с войной в этом году

В Украине продолжаются 81 сутки героического противостояния российской агрессии. Каждый украинец хочет скорейшего окончания войны и нашей победы.

Подоляк о способе покончить с войной в этом году

Оказывается, это способ, который поможет это сделать. О нем рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Главное На Львовщине слышали взрывы, украинские военные сбили вражеский самолет: основное за 81 день войны

По его словам, Украина, прежде всего, не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и любой в мире.

Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году,

– заявил Подоляк.

Да, рецепт победы прост – реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия.

Только тогда Украина сможет покончить с войной, которую начала Россия, подчеркнул советник руководителя Офиса Президента.

К слову, ранее Подоляк говорил, что Россия точно идет к поражению. Однако, по его словам, это вопрос времени и, к сожалению, количества наших жертв, которые придется заплатить за свободу.

Что известно о нефтяном эмбарго: главное

В пяти санкционных пакетах Евросоюз поддержал запрет на импорт российского угля и отключил некоторые российские банки от SWIFT. Однако, поскольку каждый день появляются все новые доказательства зверств россиян на территории Украины, западные правительства увеличивают военную поддержку Киева и вынуждены усилить санкционное давление на путинский режим.

Евросоюз подготовил 6 пакет санкций, который среди прочего включает нефтяное эмбарго против России.

Речь шла об отказе от российской нефти в течение 6 месяцев и отказе от нефтепродуктов страны-агрессора в течение 8 месяцев.

Но не все страны готовы избавляться от своей энергозависимости.

Чтобы принять нефтяное эмбарго в каком-либо виде, ЕС предложил Венгрии и Словакии оттянуть его до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года.

Но даже от такого предложения отказалась Венгрия. Наша соседка требует не распространять эмбарго на трубопроводную нефть или дотации от ЕС.

Вместе с тем Германия, которая тоже в значительной степени зависит от российских энергоносителей, пытается сбавить санкционные темпы и ослабить предлагаемые другими странами ЕС позиции по ограничениям российского энергетического сектора.

В настоящее время несколько стран в ЕС предложили отложить нефтяное эмбарго, чтобы принять все другие санкции из шестого пакета.

Заметьте – Венгрия вызывающе помогает России обойти санкции, – политолог АНТОНЮК: смотрите видео