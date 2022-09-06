Нефтяное эмбарго сильно ударит по россии: Фурса объяснил предпосылки

россия сама отрезала себя от газового рынка в Европе, поэтому в москве надеются на пополнение казны нефтедолларами. Эмбарго на нефть существенно ухудшит экономическую ситуацию для кремля и увеличит бюджетный дефицит.

Для наибольшего эффекта новые энергетические ограничения должны коррелироваться с решением "Большой семерки" относительно ценовых лимитов. Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Энергетический цугцванг

Эксперт убежден, что нефтяное эмбарго будет являться очень важным элементом санкционного противодействия кремлю.

Весь бюджет россии держится фактически на нефтегазовых доходах. Газовые доходы уходят в "ноль", потому что путин сам себе устраивает газовое эмбарго. Остаются нефтяные доходы... Эмбарго против нефти должно совмещаться с инициативой G7 по ограничению цен,

– объяснил Фурса.

По его словам, если в случае с газом россия не сможете просто переориентироваться на другие рынки, поскольку для этого нужна инфраструктура, то с нефтью все гораздо проще.

"Можно залить танкер нефтью и отправить его в другой регион мира. Где-то с дисконтом, но продать его. Поэтому очень важно, чтобы ввели ценовой потолок. Это действительно будет очень больно для россии, потому что уже данные за июль показали, что только нефтегазовые доходы держат бюджет россии, который стал очень и очень дефицитным", – рассказал специалист.

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россия без Европы

Эксперт отметил, что россияне самостоятельно отрезали себя от европейского рынка газа.

Остается лишь небольшой уровень транзита через Украину. Скорее всего, зимой они его тоже отключат. Поэтому на самом деле это не имеет смысла, потому что они его и так уже отключили. Идущий в Европу поток уже на 80 процентов перестал туда идти и уменьшится еще меньше,

– объяснил Фурса.

Он подчеркнул, что возобновление энергетического сотрудничества Европы с россией невозможно, пока кремль не изменит поведение или же в стране не изменится политический режим.

"Они уже это сделали, для них это действительно больно. Еще в июле их газовые доходы уменьшились в четыре раза. В августе процесс продолжился. Да, они теряют миллиарды долларов. Это будут около 50 миллиардов в годовом исчислении, что будет зависеть от цены. Сейчас они "бомбят" свой Воронеж - потому что отказываются от своих доходов", - резюмировал эксперт.

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