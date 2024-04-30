Чем Украине пригодятся неисправные F-16: в Воздушных силах дали ответ
Истребители F-16 чрезвычайно необходимы Украине в борьбе с врагом. В Воздушных силах объяснили, как нашему государству пригодятся даже неисправные такие самолеты.
Этот вопрос в эфире телеканала "Прямой" объяснил представитель Воздушных сил майор Илья Евлаш, информирует 24 Канал.
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Чем Украине пригодятся неисправные F-16
Илья Евлаш ответил на вопрос, правда ли, что западные партнеры могут передавать Украине, кроме прочего, еще и неисправные самолеты-истребители F-16.
Даже если это будут неисправные самолеты, они чрезвычайно необходимы. "Доноры" абсолютно адекватно практикуются в разных странах... Это нормальная практика, если одна из деталей не работает, остальные детали можно взять на применение, на замену других компонентов,
– пояснил представитель Воздушных сил.
По его словам, любые самолеты, даже такие, которые потеряли свою боеспособность, можно использовать для ремонта и для других целей, которые будут определены командованием.
F-16 для украинской армии от Бельгии: основное
- В Бельгии заявили об ускорении поставок своих истребителей F-16 для Украины.
- Там не назвали конкретных сроков, когда самолеты будут отправлены в Украину, но подчеркнули, что это произойдет как можно быстрее.
- В частности, министр обороны Людвин Дедондер отметила, что они сделают все возможное, чтобы доставить самолеты до конца года.