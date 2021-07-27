Местонахождение политзаключенного Олега Приходько неизвестно уже 2 месяца

Украинского активиста из Крыма Олега Приходько в России незаконно приговорили к 5 годам колонии. С начала лета никому не известно, где именно он находится.

Официального подтверждения от России относительно местонахождения Олега Приходько нет. Об этом написала уполномоченная по защите прав человека Людмила Денисова.

Кстати На Донбассе почти 260 человек остаются пропавшими без вести, – Денисова

Суд отклонил апелляцию Приходько

3 марта 2021 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима. К тому же он должен был уплатить штраф в 110 тысяч рублей. Его обвинили в:

незаконном изготовлении взрывчатых веществ,

попытке совершения террористического акта,

подготовке к поджогу генконсульства России во Львове летом 2019 года.

17 мая 2021 года Военный апелляционный суд города Власиха Московской области отклонил апелляцию, которую подал Олег Приходько. Он отрицал, что следствие предоставило любые проверенные доказательства.

По предварительной информации, Олега Приходько этапировали в город Владимир. Последнее известное место его содержания – СИЗО в Ростовской области.

Людмила Денисова обратилась к российской уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. Также она призвала мировое сообщество продолжать санкционное давление на Россию.

Что известно об Олеге Приходько