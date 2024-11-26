Над авиабазами США в Великобритании почти неделю летают неизвестные дроны над авиабазами США в Великобритании

За шесть дней над тремя базами военно-воздушных сил США в Великобритании заметили несколько неизвестных беспилотников. Последний такой случай произошел во вторник, 26 ноября.

Неопознанные БпЛА летали над тремя базами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о беспилотниках над авиабазами США

Эти инциденты подтвердил представитель ВВС США.

Небольшие беспилотные летательные комплексы были замечены вблизи и над базами "Лейкенхит", "Милденхолл" и "Фелтвелл" с 20 по 26 ноября",

– сказал представитель ведомства.

Указанные базы американские воздушные силы арендуют в Великобритании.

Представитель британского минобороны говорит, что они "серьезно воспринимают угрозы и принимают жесткие меры" на этих объектах.

По данным СМИ, британская армия помогает американской в расследовании, кто ответственен за беспилотники, которые обнаружили над их базами. Над этим работает примерно 60 военнослужащих.

Проверяется, не мог бы это быть "зловещий заговор".

"Количество БПЛА колебалась, они были разного размера и конфигурации. Активно отслеживались, и руководители объектов установили, что ни одно из вторжений не повлияло на жителей базы или объекты критической инфраструктуры", – рассказывали в военно-воздушных силах США после обнаружения первых БпЛА над авиабазами 20 – 22 ноября.

Тогда там также не сообщали, можно ли считать эти беспилотники враждебными и не комментировали, были ли задействованы какие-то защитные механизмы.