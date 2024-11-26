Невпізнані БпЛА літали над трьома базами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про безпілотники над авіабазами США

Ці інциденти підтвердив представник ВПС США.

Невеликі безпілотні літальні комплекси були помічені поблизу та над базами "Лейкенхіт", "Мілденхолл" і "Фелтвелл" з 20 по 26 листопада",

– сказав речник відомства.

Вказані бази американські повітряні сили орендують у Великій Британії.

Речник британського міноборони каже, що вони "серйозно сприймають погрози та вживають жорстких заходів" на цих об'єктах.

За даними ЗМІ, британська армія допомагає американській у розслідуванні, хто відповідальний за безпілотники, які виявили над їхніми базами. Над цим працює приблизно 60 військовослужбовців.

Перевіряється, чи не могла б це бути "зловісна змова".

"Кількість БПЛА коливалася, вони були різного розміру та конфігурації. Активно відстежувалися, і керівники об'єктів встановили, що жодне з вторгнень не вплинуло на мешканців бази або об'єкти критичної інфраструктури", – розповідали у військово-повітряних силах США після виявлення перших БпЛА над авіабазами 20 – 22 листопада.

Тоді там також не повідомляли, чи можна вважати ці безпілотники ворожими та не коментували, чи були задіяні якісь захисні механізми.