Невпізнані БпЛА літали над трьома базами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Що відомо про безпілотники над авіабазами США
Ці інциденти підтвердив представник ВПС США.
Невеликі безпілотні літальні комплекси були помічені поблизу та над базами "Лейкенхіт", "Мілденхолл" і "Фелтвелл" з 20 по 26 листопада",
– сказав речник відомства.
Вказані бази американські повітряні сили орендують у Великій Британії.
Речник британського міноборони каже, що вони "серйозно сприймають погрози та вживають жорстких заходів" на цих об'єктах.
За даними ЗМІ, британська армія допомагає американській у розслідуванні, хто відповідальний за безпілотники, які виявили над їхніми базами. Над цим працює приблизно 60 військовослужбовців.
Перевіряється, чи не могла б це бути "зловісна змова".
"Кількість БПЛА коливалася, вони були різного розміру та конфігурації. Активно відстежувалися, і керівники об'єктів встановили, що жодне з вторгнень не вплинуло на мешканців бази або об'єкти критичної інфраструктури", – розповідали у військово-повітряних силах США після виявлення перших БпЛА над авіабазами 20 – 22 листопада.
Тоді там також не повідомляли, чи можна вважати ці безпілотники ворожими та не коментували, чи були задіяні якісь захисні механізми.