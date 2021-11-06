Неизвестные в масках Бандеры ответили Киве на его скандальную выходку: видео

Скандальный нардеп Илья Кива в очередной раз отметился циничным видео. Он показал, как обстрелял портрет Степана Бандеры. Впрочем, очень скоро получил "ответ".

В сети обнародовали видео, на котором группа неизвестных стреляет в портрет самого Кивы. Они назвали политика "главным животным страны".

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Мужчины – в масках Бандеры

На видео видны 5 мужчин с оружием в руках. Они обратились к нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь". На их лицах – маски с портретом Бандеры, а голос – изменен с помощью специальных программ.

Ответ Киве на его выходку с портретом Бандеры: смотрите видео

Пророссийский политик снова оскандалился

6 ноября одиозный нардеп решил "похвастаться" видео, которое записал к годовщине освобождения Киева от нацистских захватчиков. На нем видно, как пророссийский политик обстреливает портрет Степана Бандеры и других представителей украинского сопротивления.

Кива "праздновал" день смерти Бандеры

Это не первое циничное видео, связанное со Степаном Бандерой, которое распространил пророссийский нардеп. 16 октября Кива показал ролик, снятый к годовщине убийства Бандеры. На нем нардеп ОПЗЖ выстрелил автоматной очередью в воздух и назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине". Впоследствии генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что из-за этого против политика возбудили дело.