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      Неизвестные проникли в квартиру подруги Гандзюк, пока она спала

      119 Читати новину українською
      Светлана Матвиенко
      Светлана Матвиенко / Лаборатория законодательных инициатив

      Ночью 22 февраля неизвестные лица проникли в квартиру подруги убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк и председателя совета Лаборатории законодательных инициатив Светланы Матвиенко. Женщина отметила, что ценных вещей не украли, но незваные гости разложили их по квартире.

      Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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      Матвиенко отметила, что лучше бы это выглядело, как обычное ограбление. Ведь она никогда не имела запрещенных веществ, оружия или других незаконных предметов, однако не удивится, если вдруг такие найдутся со временем в ее доме.

      Странно проснуться утром и понять, что пока ты спала, у тебя были гости. Вежливые гости. Которые разложили твои вещи, подоставали все коробочки доступные и все оставили открытым – просто, чтобы показать, что гостей ничего не интересует, никакие ценные вещи. Это и изделия из драгоценных металлов (белое золото, платина) с драгоценными камнями (бриллианты)... И многое другое. Дорогая техника тоже не заинтересовала,
      – написала Светлана Матвиенко.

      Подруга Гандзюк рассказала, что после этого у нее было очень отвратительное ощущение. "Мысли в голове – что я делала, какие планы осуществляла, на какие акции ходила, кого тегала в постах. Очень не люблю внимание к себе и не считаю, что стоит бояться чего-нибудь. Но это бы я хотела зафиксировать юридически и публично. Честно не знаю – что это и кому нужно или почему, но знаю одно – это очень неприятно", – добавила она.

      Что известно про убийство Гандзюк?Херсонскую активистку и советницу мэра города 31 июля 2018 облили серной кислотой. Гандзюк получила многочисленные ожоги и ей сделали операцию. Однако спасти женщину не удалось и 4 ноября она скончалась в больнице.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
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