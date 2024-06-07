Неизвестный в Копенгагене избил премьер Дании

Неизвестный мужчина напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Об этом стало известно вечером в пятницу, 7 июня.

Информацию об инциденте распространили в издании Nyheder.tv. Детали о ситуации и о том, как это прокомментировала сама датский премьер, читайте далее в материале.

Смотрите также Премьер Дании сказала, когда F-16 будут на пути в Украину

На премьера Дании напал неизвестный

Как пишут в издании, премьера Дании Метте Фредериксен избил неизвестный мужчина в Копенгагене вечером в пятницу 7 июня. Отмечается, что неизвестный мужчина ударил ее, когда она была на площади Кюльторве.

В частности, эту информацию в издании подают, ссылаясь на Офис премьер-министра. Согласно письменному сообщению, глава правительства шокирована инцидентом, произошедшего. Однако других комментариев в канцелярии больше не предоставили.

Известно, что мужчину уже арестовали.

Состояние Роберта Фицо после покушения: последние новости

Заметим, что прошло более 2 недель с того, как на Роберта Фицо совершили покушение. Тогда словацкий премьер получил огнестрельные ранения.

Директор больницы, где лечился Фицо, Мириам Лапуникова рассказала журналистам словацкого издания ta3, что состояние премьер-министра страны стабилизировано. Кроме того, Роберт Фицо уже начал реабилитацию.

В этот же день директор сообщила, что медицинская комиссия определит дату выписки главы словацкого правительства из больницы. Было отмечено, что после выписки чиновник будет получать домашний уход, согласно собственной просьбе премьер-министра Фицо, подтвержденным врачом.