Неизвестный в Копенгагене избил премьер Дании
Неизвестный мужчина напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Об этом стало известно вечером в пятницу, 7 июня.
Информацию об инциденте распространили в издании Nyheder.tv. Детали о ситуации и о том, как это прокомментировала сама датский премьер, читайте далее в материале.
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На премьера Дании напал неизвестный
Как пишут в издании, премьера Дании Метте Фредериксен избил неизвестный мужчина в Копенгагене вечером в пятницу 7 июня. Отмечается, что неизвестный мужчина ударил ее, когда она была на площади Кюльторве.
В частности, эту информацию в издании подают, ссылаясь на Офис премьер-министра. Согласно письменному сообщению, глава правительства шокирована инцидентом, произошедшего. Однако других комментариев в канцелярии больше не предоставили.
Известно, что мужчину уже арестовали.Интересно! Заметим, что Метте Фредериксен сильно поддерживает Украину. В частности, премьер Дании еще в начале полномасштабного вторжения приехала в Украину. Тогда она рассказала, что посетила Бучу и увиденное напомнило ей о том, что такое война.
А недавно она заявила, что Дания передаст Украине крайне необходимые истребители F-16. По ее словам, партнеры должны ускорить и нарастить поддержку Украины, ведь ситуация на поле боя является очень критической. "Мы передали Украине много и хотят передать еще больше...скоро датские F-16 будут на пути в Украину", – подчеркнула она.
Состояние Роберта Фицо после покушения: последние новости
- Заметим, что прошло более 2 недель с того, как на Роберта Фицо совершили покушение. Тогда словацкий премьер получил огнестрельные ранения.
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- В этот же день директор сообщила, что медицинская комиссия определит дату выписки главы словацкого правительства из больницы. Было отмечено, что после выписки чиновник будет получать домашний уход, согласно собственной просьбе премьер-министра Фицо, подтвержденным врачом.