Стоит отметить, что прошло более 2 недель с того, как на Роберта Фицо совершили покушение. Тогда словацкий премьер получил огнестрельные ранения в живот.

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Каково состояние здоровья Фицо сейчас

Директор больницы, где лечился Фицо, Мириам Лапуникова рассказала журналистам словацкого издания ta3, что состояние премьер-министра страны стабилизировано. Кроме того, Роберт Фицо уже начал реабилитацию.

В этот же день директор сообщила, что медицинская комиссия определит дату выписки главы словацкого правительства из больницы. Было отмечено, что после выписки чиновник будет получать домашний уход, согласно собственной просьбе премьер-министра Фицо, подтвержденным врачом.

Что известно о покушении на Фицо