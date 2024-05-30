После покушения Фицо доставили в больницу, где провели несколько операций. Сейчас состояние здоровья премьера удовлетворительное, но выздоровление будет достаточно длительным.
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В каком состоянии Фицо
Роберт Фицо получил огнестрельные ранения в живот. Через несколько недель после покушения его заместитель сообщил, что процесс выздоровления не проходит быстро и будет "чрезвычайно долгим".
Политик будет оставаться в больнице еще длительное время. После проведения двух многочасовых операций в центральном городе Банска Быстрица, врачи оценили его состояние как "удовлетворительное".
Выздоровление премьер-министра наконец на правильном пути. Это выздоровление будет чрезвычайно долгим, поскольку его травмы очень серьезные... Сейчас он принимает пищу,
– рассказал вице-премьер-министр Роберт Калиняк.
Ранее правительственный советник Эрик Калиняк, который присутствовал во время стрельбы, сказал, что только "миллиметры" спасли Фицо от смертельного ранения.
"Пули попали в тонкий кишечник так, что он был прострелен насквозь пять раз, но врачи творили чудеса", – добавил Эрик Калиняк.
Покушение на Фицо: главное
- Выстрелы прозвучали в городе Гандлове, куда Фицо прибыл для выездного заседания правительства. Кто-то из толпы обратился к нему со словами: "Роберт, иди-ка сюда". Когда премьер подошел в него выстрелили. Политика вертолетом доставили в ближайшую больницу в Банской Быстрице. Он находился в сознании.
- Нападавшего задержали практически сразу. Им оказался 71-летний Юрай Цинтула, который объяснил свой поступок тем, что не согласен с политикой правительства. Следователи проверяют, не было ли у него сообщников, ведь после нападения страница Цинтулы в фейсбуке была удалена, а переписка исчезла.
- Состояние Фицо было критическим, но его удалось стабилизировать. Министр обороны Словакии говорил, что врачи совершили чудеса. Впрочем пока премьера еще не могут транспортировать в больницу в Братиславе.