Після замаху Фіцо доправили до лікарні, де провели кілька операцій. Наразі стан здоров'я прем'єра задовільний, але одужання буде досить тривалим.
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У якому стані Фіцо
Роберт Фіцо зазнав вогнепальних поранень у живіт. Через кілька тижнів після замаху його заступник повідомив, що процес одужання не проходить швидко й буде "надзвичайно довгим".
Політик залишатиметься у лікарні ще тривалий час. Після проведення двох кількагодинних операцій в центральному місті Банська Бистриця, лікарі оцінили його стан як "задовільний".
Одужання прем'єр-міністра нарешті на правильному шляху. Це одужання буде надзвичайно довгим, оскільки його травми дуже серйозні... Зараз він приймає їжу,
– розповів віце-прем'єр-міністр Роберт Калиняк.
Раніше урядовий радник Ерік Калиняк, який був присутній під час стрілянини, сказав, що лише "міліметри" врятували Фіцо від смертельного поранення.
"Кулі влучили в тонкий кишківник так, що він був прострелений наскрізь п'ять разів, але лікарі творили дива", – додав Ерік Калиняк.
Замах на Фіцо: головне
- Постріли пролунали у місті Гандлові, куди Фіцо прибув для виїзного засідання уряду. Хтось з натовпу звернувся до нього зі словами: "Роберте, йди-но сюди". Коли прем'єр підійшов у нього вистрілили. Політика гелікоптером доправили до найближчої лікарні у Банській Бистриці. Він перебував у свідомості.
- Нападника затримали практично одразу. Ним виявився 71-річний Юрай Цинтула, який пояснив свій вчинок тим, що не згоден з політикою уряду. Слідчі перевіряють, чи не було у нього спільників, адже після нападу сторінка Цинтули у фейсбуці була видалена, а листування зникло.
- Стан Фіцо був критичним, але його вдалося стабілізувати. Міністр оборони Словаччини говорив, що лікарі зробили дива. Втім поки прем'єра ще не можуть транспортувати до лікарні у Братиславі.