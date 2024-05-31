Варто зазначити, що минуло понад 2 тижні з того, як на Роберта Фіцо вчинили замах. Тоді словацький прем'єр зазнав вогнепальних поранень у живіт.

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Який стан здоров'я Фіцо зараз

Директор лікарні, де лікувався Фіцо, Міріам Лапунікова розповіла журналістам словацького видання ta3, що стан прем'єр-міністра країни стабілізований. Окрім того, Роберт Фіцо вже почав реабілітацію.

Цього ж дня директорка повідомила, що медична комісія визначить дату виписки глави словацького уряду з лікарні. Було зазначено, що після виписки урядовець отримуватиме домашній догляд, згідно з власним проханням прем'єр-міністра Фіцо, підтвердженим лікарем.

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