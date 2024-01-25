В Кривом Роге неизвестный обстрелял многоэтажку из гранатомета: что известно о пострадавших
Источник:Полиция Днепропетровской области
Чрезвычайное происшествие произошло в одном из районов Кривого Рога. Там мужчина выстрелил в многоэтажный дом из ручного противотанкового гранатомета.
Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство. Сейчас продолжаются поиски злоумышленника.
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Обстрелял дом из РПГ
25 января примерно в 5 утра на территории Терновского района города прогремел взрыв в многоэтажке.
Как установило следствие, неизвестный попал в дом из ручного противотанкового гранатомета.
В результате взрыва повреждения получили несколько квартир. Местные СМИ писали, что в квартире, куда пришелся удар, находилась молодая женщина с маленьким ребенком, мальчиком от года.
К счастью, пострадавших среди людей нет.
В Кривом Роге произошло ЧП / Фото Нацполиция
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