В Минобороны назвали 4 случая, когда разрешено не приходить в ТЦК за повесткой

В Украине все мужчины призывного возраста должны явиться в военкомат, если им поступила повестка. В то же время есть условия, при которых разрешается не приходить в ТЦК.

Проигнорировать вызов в ТЦК и не получить наказание можно при наличии 4 уважительных причин. В Минобороны объяснили, о чем именно идет речь.

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Причины, которые позволяют не явиться в ТЦК

Если человек не прибудет в военкомат в срок, который определен во врученной ему повестке, его может обойти административная ответственность при условии, если ему помешали явиться в ТЦК:

препятствие стихийного характера

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).

В случае неприбытия гражданин обязан сообщить военкомат о причинах в кратчайший срок, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК в течение 7 календарных дней.

Причины неявки должны подтверждаться документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

Как накажут за неявку в ТЦК без уважительных причин

За игнорирование вызова в военкомат по повестке, лицу грозит административная и уголовная ответственность.

Если человек не явился на вызов, руководитель ТЦК или просит полицию доставить нарушителя в военкомат, или направляет ему заказное письмо по почте с требованием прибыть в ТЦК.

У военнообязанного есть 10 дней, чтобы без проблем прийти в ТЦК. Если он этого не делает, то военкомат обращается в суд с просьбой ограничить нарушителю право пользоваться транспортными средствами до выполнения им требования или его отзыва (после завершения мобилизации).

За неявку по повестке на уточнение, обновление данных или на повестку на ВВК гражданин может получить наказание в виде штрафа.

Недавно президент Зеленский подписал закон, которым повысил размеры штрафов за нарушение воинского учета. Согласно ему, за неявку в ТЦК в мирное время предусмотрен штраф от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и от 17 000 до 34 000 гривен для должностных и юридических лиц. В военное время штрафы будут составлять от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.

Отметим, что игнорирование мобилизационного распоряжения предусматривает уголовную ответственность сроком от 3 до 5 лет.

: Мобилизационное распоряжение – это документ, который вручается военнообязанному гражданину после прохождения им медицинской комиссии и признания его годным к военной службе для дальнейшей мобилизации.