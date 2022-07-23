Как в Украине наказывают за уклонение от мобилизации: в прокуратуре привели яркий пример

В Украине вместе с военным положением продолжается всеобщая мобилизация, которая предусматривает и вручение повесток военнообязанным. Сейчас ее можно получить едва ли не в любом месте, даже в ресторане или кинотеатре.

Как в Украине наказывают за уклонение от мобилизации

Как отметил адвокат юридической компании "Миллер" Юрий Мельник, вручение повестки на улице – законно, но выписывать их прямо в общественном месте – нет . Впрочем, если целенаправленно уклониться от мобилизации, можно понести за это уголовную ответственность.

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Такой случай произошел на Прикарпатье – 43-летний житель Надворнянщины подозревается в уклонении от призыва. Мужчина получил повестку, но не пришел в военкомат для мобилизации. При этом он был предупрежден об ответственности за неявку.

По данным следствия, мужчина получил повестку и не явился на призывной участок для мобилизации в Вооруженные силы Украины. При этом военнообязанный был предупрежден о привлечении к ответственности за неявку,

– говорится в сообщении.

Пока ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 УК Украины об уклонении от призыва на военную службу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

Когда можно отказаться от повестки:

когда в ней указаны неправильные паспортные данные,

когда она заполнена с ошибками.

Тогда составляется акт об отказе в присутствии свидетелей, а документ направляется в центр комплектования.

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