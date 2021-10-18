Неэффективно выполняют поручения Зеленского, – Кравчук о возможных изменениях в Минэкологии

В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов плохо выполняют поручения президента Украины. В связи с этим в ведомстве возможных кадровых изменениях.

Об этом заявила в эфире 24 канала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что сделала такие выводы после заседания СНБО, которое состоялось 15 октября.

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"Довольно негативную оценку дали деятельности Министерства экологии. Поэтому, не исключаю, что там могут быть кадровые изменения", – рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа".

По ее словам, в Минэкологии неэффективно выполняют поручения президента и стратегические проекты.

В Минэкологии возможные кадровые изменения: смотрите видео

Кадровые изменения в парламенте: что известно