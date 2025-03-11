Я лично видел, как россияне расстреливали собственных солдат, – двоюродный брат Джей Ди Вэнса

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, Нейт Вэнс, два с половиной года воевал за Украину. На фронте он лично видел, как россияне расстреливали собственных солдат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Вэнса для CNN.

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Брат Ди Вэнса рассказал об участии в войне

Нейт Вэнс рассказал, что опыт участия в войне в Украине дал ему "уникальную перспективу", которой нет у большинства американцев.

По словам Вэнса, он лично видел, как российские оккупанты расстреливали собственных военных, когда те отступали с поля боя.

Это случалось настолько часто, что можно считать это их политикой в отношении отступающих солдат. Эти люди "пожирают" своих. Им безразлично, что мы думаем. Они нам не союзники. И никогда ими не будут. По крайней мере, в ближайшем поколении,

– сказал он.

В интервью Вэнс также раскритиковал возможное снятие санкций против России со стороны США. По его словам, страна-агрессор в течение последних трех лет укрепляла свой военно-промышленный комплекс.

Напомним, Нейт Вэнс провел в Украине три года, из которых два с половину воевал в составе украинской армии. В составе батальона "Волки да Винчи" он участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Незадолго до инаугурации своего брата Джей Ди Вэнса на посту вице-президента в январе 2025 года Нейт Вэнс оставил ВСУ.