Политолог-американистка ответила, как в США восприняли информацию, что брат Вэнса воевал в Украине

Стало известно, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт, добровольцем воевал на стороне Украины, а сейчас продолжает помогать украинской армии. Сам американский политик отказался публично комментировать свои отношения с братом.

Политолог-американистка Александра Филиппенко рассказала 24 Каналу, что ситуацию с Нейтом Вэнсом активно обсуждали в США. Даже появились догадки, почему поведение вице-президента во время встречи с Владимиром Зеленским было достаточно резким.

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Как в США реагируют на ситуацию

Возникли предположения, что во время перепалки в Овальном кабинете Джей Ди Вэнс вел себя так намеренно, чтобы показать, что остается беспристрастным. Участие его родственника в войне якобы не имело влияния на его политическую позицию. Поэтому Вэнс хотел продемонстрировать, что придерживался правила: политика – отдельно, личное – отдельно.

Сейчас эти обсуждения стихли. Так же когда-то было с Китом Келлогом, когда все узнали, что его дочь работала в Украине и занималась гуманитарными проектами во время полномасштабного вторжения,

– отметила Александра Филиппенко.

Для Джей Ди Вэнса было важным показать свою независимую позицию. Также он получил расположение среди республиканцев, которые полностью поддерживают Трампа и разделяют его мнение, что Америка является высшей, чем что-либо другое. Они настаивают на том, что надо отстаивать исключительно интересы Соединенных Штатов.

Понятно, что для американцев прежде всего важны их финансовые, экономические интересы. Поэтому когда им описывают детали определенных соглашений, просят от США дополнительных гарантий – это может им не нравиться. Своими заявлениями Джей Ди Вэнс получил дозу одобрения и восторга со стороны таких людей.

В то же время своими оправданиями относительно участия брата в войне – показал, что родственные связи не стоят для него на первом месте. Важнейшим являются национальные интересы США.

Напомним, двоюродный брат вице-президента США Нейт Вэнс воевал в составе батальона "Волки Да Винчи". Он рассказал, что приехал в Украину в начале полномасштабной войны, участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск.

В январе 2025 года уволился из рядов ВСУ. Вэнс критикует позицию своего брата в отношении Украины, а его перепалку с Зеленским назвал засадой.

Сам Джей Ди Вэнс назвал заявления брата "неудачной попыткой с ним связаться". Он объяснил, что молчал об участии родственника в войне, чтобы еще больше не подвергать свою жизнь опасности. Публично отвечать на критику – вице-президент не захотел.