Могут ли расформировать ТЦК: нардеп Костенко резко ответил на дискуссии

Народный депутат Юлия Яцык предложила расформировать ТЦК и СП, чтобы создать из работников этих центров боевые группировки и отправить их воевать на передовой. Вместо этого она считает, что надо создать рекрутинговые центры, где работали бы и гражданские. Среди населения такая идея приобрела популярность, однако военнослужащие имеют совсем другую позицию.

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что военных очень подавляет, когда люди в тылу берутся говорить о важных военных решениях, однако сами не готовы приобщаться к обороне государства. Он объяснил, что рекрутинговые центры – это набор добровольцев, однако таких людей сейчас немного.

Смотрите также Кого из студентов-мужчин могут мобилизовать уже в ноябре 2024: объяснение эксперта

Мобилизация в Украине

Роман Костенко подчеркнул, что и мобилизация, которая сейчас проходит в Украине – принудительная.

Это не мои слова, в законе есть пункт о принудительной мобилизации. Только 10% из мобилизованных за месяц – добровольцы. Если так и дальше будет продолжаться набор, то армии у нас не будет,

– сказал депутат.

Он отметил, что, однозначно, надо улучшать работу ТЦК.

"Но заявления о расформировании являются преступными. Они могут привести к еще худшему состоянию, чем мы имеем сейчас. Все, кто хотели пойти в армию уже защищают страну. А те, кто предлагает такое – не хотят идти. Это точно не на пользу Украине", – отметил Костенко.

Отправка работников ТЦК на фронт

По словам народного депутата, заявления о том, что в ТЦК работают более 100 тысяч военнослужащих является ложью. Это манипуляция, ведь эта цифра гораздо меньше.

Обратите внимание! Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что в украинских ТЦК и СП работают 36 тысяч человек, из которых около 7 тысяч – гражданские, а не 100 тысяч, как заявляла народный депутат Марьяна Безуглая. Среди военных сотрудников есть много ограниченно годных к службе, а также около 3 тысяч женщин.

Большинство из работников ТЦК имеют боевой опыт. По приказу командования Украины, военнослужащих, которые получили ранения на поле боя, отправляли на работу в Территориальные центры комплектования. Те же, кто работал в ТЦК, шли на фронт.

Большой процент работников ТЦК – это люди, которые уже прошли поле боя. Только уклонисты обвиняют их в том, что они не воевали,

– добавил Роман Костенко.