Почему некоторые западные страны сначала боялись поддерживать Украину: мнение политолога

За 9 месяцев полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства некоторые западные политики "эволюционировали" относительно поддержки Украины. Так, сначала Запад боялся нам помогать.

Более того, западные политики привыкли зарабатывать на российских энергоресурсах. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Артем Бронжуков.

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Запад боялся "поставить не на ту карту"

По его словам, некоторые лидеры боялись поддерживать Украину, поскольку имели страх "поставить не на ту карту" и потерять свое политическое влияние. Впрочем, эффективное противостояние украинцев показало, что страну-агрессора не следует бояться.

Мы показали, что Россию не следует бояться. А Путин не страшний диктатор, а закомплексованный политик, поверивший в то, что он "бог с Олимпа". На самом же деле все это разбилось о реалии войны в Украине,

– рассказал Бронжуков.

Он добавил, что на Западе существовал тезис, мол, Россия захватит Украину за 72 часа. Однако после 9 месяцев вторжения мы видим, что наши бойцы вернули более половины оккупированных территорий. Более того, контрнаступление ВСУ не останавливается и страну-агрессора "будут гнать дальше".

В то же время россияне, которые говорили, что "возьмут Киев за три дня", окапываются в Белгороде и Крыму. Это свидетельствует о том, что российская диктатура не способна выполнить задачи, которые перед собой ставит. А это в свою очередь влияет и на политиков, которые пытались договариваться с Владимиром Путиным.

"Мы показали всему миру, что свободный народ всегда победит захватническую армию рабов", – подчеркнул политолог.

Бронжуков объяснил, почему Запад поначалу боялся поддерживать Украину: смотрите видео

"Существование мира сегодня зависит от того, где остановят Путина"

В результате массированной ракетной атаки России по Украине 23 ноября без света остались не только украинцы, но и граждане Молдовы. Теперь последствия путинской агрессии и "амбиции" российского диктатора испытывает не только наше государство.

Да, сейчас єти последствия понимает и Молдова, непосредственно страдающая из-за российских обстрелов и остающаяся без света. Кроме того, их понимают и в Париже, и в Риме, и в Берлине, и главное – наши основные политические союзники в Вашингтоне. Сейчас как никогда нужна консолидация всех европейских политиков вокруг Украины.

"Сейчас не может быть полумер или поисков путей, которые позволили бы умиротворить Путина и заморозить эту войну. Нормальное существование мира сегодня зависит от того, где остановят Путина и как он будет наказан", – подытожил политолог.

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