Некоторых министров ждет "добровольно-принудительная" отставка, – Разумков

Дмитрий Разумков прокомментировал возможность кадровых изменений в Кабинете Министров осенью 2021 года. Спикер Верховной Рады сообщил, что есть такие руководители министерств, которые будут вынуждены покинуть должность в "добровольно-принудительном формате".

О перспективе смены руководителей министерств осенью 2021 года во время брифинга рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Возможные кадровые изменения в правительстве

Отставки возможны... Действительно, есть министры, к которым есть вопросы. К некоторым – и у меня лично. Я пока не буду переходить на фамилии,

– отметил Разумков.

По его словам, есть министры, которые будут вынуждены покинуть свои должности в "добровольно-принудительном формате". "Есть те, кто, возможно, самостоятельно уйдет в отставку, а есть те, кто в "добровольно-принудительном формате" может покинуть Кабинет Министров", – уточнил председатель парламента.

Разумков также добавил, что кадровые ротации в правительстве ожидают после первой пленарной недели шестой сессии Верховной Рады.

Кадровые изменения в Кабмине: заявления политиков