Некоторым российским подразделениям сообщили, что ротации не будет до конца так называемой "спецоперации"
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Потери россиян в войне против Украины достигают уже просто космических размеров. Пока счетчик неумолимо двигается к отметке в 30 тысяч, враг не может найти, откуда брать резервы живой силы.
Российская армия в войне против Украины терпит большие потери быстрыми темппами. Скрытая мобилизация результатов не дает, а большая часть контрактников, чудом вернувшихся в Россию, пишут рапорты на увольнение.
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Доукомплектации не будет
Ранее сообщалось о том, что некоторые подразделения оккупантов рашисты были вынуждены вывести в Белгород для доукомплектации, ведь они понесли тяжелые потери. Кроме того, часть солдат написали рапорт на увольнение, поэтому потребность в новых солдатах у россиян возросла еще больше.
Россияне пытались исправить ситуацию скрытой мобилизацией, но она не дала ожидаемого результата. В России уже знают о безумных потерях в Украине и мастерстве наших воинов, поэтому ехать на верную гибель молодые мужчины боятся.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, наблюдается дезориентация и деморализация врага. Командование рашистов в желании выслужиться перед руководством посылает оккупантов на смерть целыми пачками, а замещения не получают. Некоторым российским подразделениям уже объявили о том, что ротации до конца так называемой "спецоперации" не будет, поэтому все их надежды вернуться домой в ближайшее время напрасны. Такая реальность совершенно не добавляет рашистам боевого духа, поскольку их шансы выжить уменьшаются в разы.
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