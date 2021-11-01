Нелегально перевозил иракцев в Porsche: в Польше суд арестовал 24-летнего украинца

В пятницу, 29 октября, на трассе №66 в Бельск-Подляском недалеко от польско-белорусской границы задержан гражданин Украины. 24-летний мужчина на Porsche Cayenne нелегально перевозил иракцев

У украинца небыло водительских прав. Ему также инкриминируют содействие в организации незаконного пересечения границы 11 граждан Ирака.

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В Польше украинец перевозил нелегалов

Остановившие для проверки автомобиль полицейские передали нелегалов пограничникам. Водителя задержали и доставили в участок, а автомобиль эвакуировали.

По свидетельству гражданина Украины, он одолжил Porsche у друга. Ему объявили подозрение также в несанкционированном управлении автомобилем и перевозке пассажиров сверх разрешенного количества.

1 ноября в Польше прошел суд. Украинцу вынесли приговор – арест на 2 месяца.

Нелегальные мигранты из Ирака: что известно

Этот случай помощи украинцев в Польше беженцам из Ирака – не первый. В частности, в том же Бельск-Подляском 31 октября остановили гражданина Украины, который перевозил 3 курдов-нелегалов.

В результате аварии микроавтобуса на чешских номерах в Великопольском воеводстве 19 октября обнаружили 15 нелегалов из Ирака и Турции, направлявшихся в Германию.

Другой украинец 17 октября пытался перевезти в грузовике около 30 нелегальных иракских беженцев.