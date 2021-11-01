Нелегально перевозил иракцев в Porsche: в Польше суд арестовал 24-летнего украинца
Источник:KPP Bielsk Podlaski
В пятницу, 29 октября, на трассе №66 в Бельск-Подляском недалеко от польско-белорусской границы задержан гражданин Украины. 24-летний мужчина на Porsche Cayenne нелегально перевозил иракцев
У украинца небыло водительских прав. Ему также инкриминируют содействие в организации незаконного пересечения границы 11 граждан Ирака.
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В Польше украинец перевозил нелегалов
Остановившие для проверки автомобиль полицейские передали нелегалов пограничникам. Водителя задержали и доставили в участок, а автомобиль эвакуировали.
По свидетельству гражданина Украины, он одолжил Porsche у друга. Ему объявили подозрение также в несанкционированном управлении автомобилем и перевозке пассажиров сверх разрешенного количества.
1 ноября в Польше прошел суд. Украинцу вынесли приговор – арест на 2 месяца.Обратите внимание! В Польше с лета 2021 г. продолжается чрезвычайная ситуация на границе с Беларусью – оттуда существенно увеличился поток нелегальных мигрантов. Чтобы не допустить беженцев из Ирана, Ирака, Сирии и других стран в Евросоюз, поляки начали возводить стену на границе стоимостью почти 350 миллионов евро.
Нелегальные мигранты из Ирака: что известно
- Этот случай помощи украинцев в Польше беженцам из Ирака – не первый. В частности, в том же Бельск-Подляском 31 октября остановили гражданина Украины, который перевозил 3 курдов-нелегалов.
- В результате аварии микроавтобуса на чешских номерах в Великопольском воеводстве 19 октября обнаружили 15 нелегалов из Ирака и Турции, направлявшихся в Германию.
- Другой украинец 17 октября пытался перевезти в грузовике около 30 нелегальных иракских беженцев.