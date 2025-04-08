Кремль возобновил продвижение нарративов о "нелегитимности" власти в Украине: в ISW объяснили цель

Кремль продолжает отрицать легитимность украинской власти, из-за чего она якобы не может участвовать в переговорах. Требования агрессора остаются неизменными – смена "киевского режима" и демилитаризация Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW за 7 апреля. Там проанализировали заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

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Путину мешают неонацисты

В понедельник, 7 апреля, представитель Кремля утверждал – Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня в Украине, однако ему мешают некоторые вопросы, "висящие в воздухе".

Среди проблем – "отсутствие контроля" над украинской властью и якобы ее неспособность влиять на действия неопределенных экстремистских и националистических формирований.

Именно эти призрачные образования "просто не подчиняются" приказам действующего правительства, а также связаны с "планами дальнейшей милитаризации" Украины.

В чем заключается нарратив

По мнению аналитиков Института изучения войны, таким образом Песков продвигает нарратив своего президента от 28 марта. В Кремле ложно утверждают, что украинское правительство якобы является нелегитимным и неспособным бороться с неонацистскими группировками, которые имеют "фактическую власть в своих руках".

Эти заявления Кремля являются частью более широких усилий, направленных на подрыв легитимности украинского правительства и переформулирование давних требований России по смене режима и демилитаризации Украины,

– пишут в ISW.

Кроме того, эксперты отмечают – после телефонного разговора диктатора с Дональдом Трампом 12 февраля Путин и его чиновники приостановили продвижение идеи "нелегитимности Киева". Эти заявления возобновились 28 марта.

К слову, недавно американский президент говорил о недовольстве из-за пренебрежительных высказываний Путина в адрес Владимира Зеленского. Трамп заявил о готовности ввести дополнительные санкции против России, если США не смогут "договориться" с ней.