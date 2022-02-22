Нельзя сидеть на 2 стульях, – Огрызко о дипломатических отношениях Украины и России

Владимир Зеленский рассмотрит предложение о расторжении дипломатических отношений с Россией. За 8 лет войны до руководства Украины наконец дошло, что нельзя вести войну и поддерживать дипотношения.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он выразил надежду, что расторжение дипломатических отношений с Россией таки произойдет.

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Зачем разрывать отношения

Это нам даст четкость и ясность своей позиции, потому что нельзя сидеть на 2 стульях и делать вид, что мы одной рукой воюем, а другой – поддерживаем дипломатические отношения. Так в мире не бывает,

– заявил Огрызко.

По его словам, эта гибридность очень негативно влияет на наших западных партнеров. Поскольку они с одной стороны слышат обращение Украины за помощью, а с другой – видят, что она сама не хочет делать нужных шагов.

Думаю, это давно назревший и перезревший шаг. Есть надежда, что после того, как МИД Украины его инициировал – все-таки что-то наконец сделают,

– заметил эксминистр.

Как пояснил Огрызко, разрыванием дипломатических отношений Украина покажет, что прекращает любые контакты с Россией. Заявит о том, что украинцам не о чем говорить с государством, которое напало на нашу землю и оккупировало ее регионы.

С Россией не о чем говорить

Кроме того, экс-министра удивляют призывы президента Зеленского проводить очередные саммиты с Россией. По его мнению, "нужно быть очень наивным, чтобы продолжать этот, так сказать, курс политической фантазии".

Не о чем говорить сегодня с Россией – ни в рамках нормандского формата, ни в рамках Совета Безопасности ООН, ни в каких-либо других. Поскольку там, где Россия – там конец нормальным разговорам,

– добавил экс-министр.

Что будет с консульствами

В то же время Огрызко отметил, что расторжение дипломатических отношений не означает закрытия консульств Украины в государстве-агрессоре. По его словам, если не будет разорвана Консульская конвенция – то они будут продолжать работать.

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Экс-министр подчеркнул, что нужно различать дипломатические и консульские отношения. Он пояснил, что дипломатические отношения – это прежде всего политические отношения, а консульские – это обслуживание граждан той или иной страны в стране пребывания.

Огрызко рассказал, почему Украина давно должна была разорвать дипотношения с Россией: смотрите видео

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