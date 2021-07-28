Немец приехал на Буковину и каждое утро собирает мусор на Днестре

Гражданин Германии женился на украинке и на лето супруги периодически приезжают на отдых в Украину. Увидев грязь на пляже, иностранец решил не проходить мимо.

Как рассказала руководительница Новоднестровска Наталья Цымбалюк, мужчина устроил ежедневные уборки пляжа. Поэтому он ходит и собственноручно убирает чужой мусор.

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Немец убирает на пляже в Черновицкой области

Время от времени гражданин Германии и его жена приезжают летом в Новоднестровск. Сейчас он отдыхает на Днестре с палаткой. Практически каждое утро мужчина начинает свой день с уборки пляжа.

По словам Натальи Цимбалюк, пляж засорен не критично, потому что чистоту на нем поддерживают коммунальщики. Впрочем, люди часто бросают мусор.

Это стихийная зона отдыха. Люди тут могут отдыхать бесплатно. Поэтому на пляже летом негде стать,

– рассказала руководительница городка.

Сеть поразил поступок иностранца в Новоднестровске. Под публикацией чиновницы оставили многочисленные комментарии с восторгом перед иностранцем и осуждением земляков. Кое-кто вспомнил и историю с датчанином, который собственноручно помыл окна своего поезда.

"Стыдно, что у нас такой пляж и никому нет до него дела".

"Обидно что людям лень взять с собой несколько пакетов для мусора и после себя все собрать. Никто же не заставляет вас убирать после кого-то, уберите за собой. И тогда будет чистота и порядок".

"А мое мнение вот такое: поставить табличку" Не мусорить! Штраф 100 гривен".

"Человек с большой буквы убирает после свиней"

"Один иностранец загаженные окна моет в вагоне, другой мусор убирает за быками в зоне отдыха...".

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