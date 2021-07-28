Як розповіла очільниця Новодністровська Наталя Цимбалюк, чоловік влаштував щоденні прибирання пляжу. Відтак він ходить і власноруч прибирає чуже сміття.

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Німець прибирає на пляжі у Чернівецькій області

Час від часу громадянин Німеччини і його дружина приїжджають влітку у Новодністровськ. Зараз він відпочиває на Дністрі з наметом. Практично кожного ранку чоловік починає свій день з прибирання пляжу.

За словами Наталі Цимбалюк, пляж засмічений не критично, бо чистоту на ньому підтримують комунальники. Втім, люди часто кидають непотріб.

Це стихійна зона відпочинку. Люди на ньому можуть відпочивати безкоштовно. Тож на пляжі влітку немає де стати,

– розповіла очільниця містечка.

Мережу вразив вчинок іноземця у Новодністровську. До допису посадовиці лишили численні коментарі із захватом перед іноземцем і осудом земляків. Дехто пригадав і історію з данцем, який власноруч помив вікна свого потяга.

"Соромно, що в нас такий пляж і нікому нема до нього діла".

"Прикро що людям ліньки взяти з собою кілька пакетів для сміття і після себе все зібрати. Ніхто ж не заставляє Вас прибирати після когось, приберіть за собою. І тоді буде чистота і порядок".

"А моя думка ось така: поставити табличку "Не смітити! Штраф 100 гривень".

"Людина з великої літери прибирає після свиней"

"Один іноземець загажені вікна миє у вагоні, інший сміття прибирає за биками у зоні відпочинку...".