Немецкая армия менее боеспособна, чем украинская, – аналитик Умланд

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Германия может принять 3 исторических решения, которые помогли бы Украине. В частности, это касается устранения препятствий по поставкам оружия.

Однако некоторые специалисты считают, что Германия не является лучшим партнером по военно-техническому сотрудничеству. В частности, об этом в эфире 24 канала сказал аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Адреас Умланд.

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По его словам, вопрос в том, как и когда в Германии будет воплощено это решение об устранении препятствий по поставкам оружия. Возможно, это будет происходить не так быстро, как хотелось бы Украине.

Какие проблемы у немецкой армии

"Насколько я понял, все решающие шаги по поставкам оружия уже приняли. Скорее проблема в том, что Германия просто не является лучшим партнером для военно-технического сотрудничества", – считает аналитик.

Германия испытывает большие проблемы с собственной армией. Наверное, сегодня немецкая армия менее боеспособна, чем украинская,

– добавил Умланд.

В частности, как он пояснил, среди проблем армии Германии – отсутствие достаточного финансирования на протяжении последних трех десятилетий. Поэтому в этом плане страна не станет лучшим партнером, считает Адреас Умланд.

Вместе с тем Германия поддерживает решение не только о поставках Украине тяжелого вооружения, но и о большем пакете санкций в отношении России. А также будущего членства в Евросоюзе.

Кратко об оружии Германии для Украины

Сначала позиция Германии по поставкам оружия в Украину была категоричной. Но страна вроде бы согласилась на это после событий в Буче. В то же время, есть противоречия из-за канцлера Олафа Шольца. К примеру, он до сих пор не собирается поставлять нам танки Leopard, о которых просит Киев.

Украина говорит, что ей нужно от Германии больше оружия. Посол Андрей Мельник призвал Бундестаг принять закон о ленд-лизе, как это сделали США. Он предусматривает безграничную поставку оружия любых объемов и типов. Процедура упрощена. Оружие Украина может получать бесплатно или на выгодных для нас условиях.

Также Германия, кроме оружия, является двигателем санкций против России. Речь идет о самых болезненных – эмбарго на газ и нефть. В Германии уже заявили, что не будут платить за поставки российского газа в рублях ни сейчас, ни в будущем.

Однако теперь в Министерстве иностранных дел Германии признали свое бездействие в том, что происходит в Украине. Говорят, что теперь нужно за это отвечать.

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