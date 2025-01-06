Немецкий концерн поставит Украине еще 180 тысяч боеприпасов к зенитным установкам Gepard

Министерство обороны Украины в декабре 2024 года заказало у немецкого оружейного концерна Rheinmetall дополнительную партию 35-мм боеприпасов для зенитной установки Gepard. Этот заказ профинансирует Германия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение концерна от 6 января. Поставки начнутся в 2026 году.

Смотрите также Наступление ВСУ на Курщине, плацдарм врага в районе Лимана: как изменилась линия фронта за неделю

Что известно о заказе Минобороны

Хотя стоимость контракта не разглашают, производитель указывает, что речь идет о двузначном числе в миллионах евро.

Новый заказ включает 180 тысяч боеприпасов HEI-T – фугасно-зажигательных устройств с трассирующим механизмом.

Их можно использовать для эффективного поражения различных воздушных целей, в частности беспилотников. Производство будет осуществляться на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе, что в Нижней Саксонии.

Из-за повышенного спроса на 35-мм боеприпасы производственная линия завода была реконструирована за короткое время весной 2023 года.

Известно, что в феврале 2023 года компания Rheinmetall получила заказ на поставку 300 тысяч боеприпасов для систем Gepard в Украину.

Сейчас Германия передала Украине уже 55 зенитных установок Gepard, списанных в Бундесвере.

Rheinmetall также поставляет Украине различные современные системы противовоздушной обороны, например, Skynex с программируемыми боеприпасами AHEAD.

Ранее 24 Канал сообщал, что немецкий концерн Rheinmetall завершает строительство второго завода в Украине.

Первый совместный завод Укроборонпрома и Rheinmetall в Украине начал работу летом 2024 года. Песков уже заявлял, что это производство может стать "законной целью" для России.