В знак протеста: немецкая Lufthansa не будет летать над Беларусью

Все больше авиакомпаний в мире реагируют на инцидент с самолетом Ryanair, который 23 мая срочно посадили в Минске. Теперь терпение лопнуло у немецкой авиакомпании Lufthansa, самолету которой в понедельник, 24 мая, не дали вовремя вылететь.

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что прекращает осуществление авиарейсов над Беларусью.

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Отныне самолеты авиакомпании Lufthansa будут летать в обход белорусского воздушного пространства. Также авиакомпания не будет осуществлять авиарейсы в Беларусь.

Задержание самолета Lufthansa в Беларуси

Днем 24 мая из Национального аэропорта Минска не мог вылететь самолет авиакомпании Lufthansa. Известно, что авиасудно уже было готово к вылету, и вдруг всем пассажирам приказали выйти из самолета.

Что известно о задержании вылета Lufthansa

Самолет немецкой авиакомпании должен был вылететь из Минска еще в 14:20, но вылет резко отменили. В пресс-службе аэропорта заявили, что самолет не выпускают за якобы сообщения о возможном теракте.

Всех пассажиров, а также их багаж повторно осмотрели. Самолет осматривали белорусские силовики с кинологами и собаками. Однако ничего опасного они так и не нашли.

Судно вылетело к месту назначения, хоть и со значительным опозданием.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, рейсом Афины – Вильнюс, срочно приземлился в Минске. Произошло это из-за сообщения о якобы заминировании. На борту самолета находился неугодный белорусским властям основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Белорусские силовики схватили его и сейчас парень находится в СИЗО

Инцидент вызвал бурную реакцию у мирового сообщества, а некоторые авиаперевозчики сразу же прекратили летать над Беларусью. К примеру:

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines изменила маршрут рейса Вена – Москва, который до сих пор пролегал через воздушное пространство Беларуси. 24 мая перевозчик решил выполнить полет через Украину.

Самолет латвийской авиакомпании AirBaltic, выполнявший рейс из Риги в Одессу, облетел территорию Беларуси. В Украину он попал через Польшу.

Кроме того, правительство Литвы запретило отбытие и прибытие в страну всех самолетов, маршруты которых проходят через Беларусь. Принятое решение начнет действовать с полуночи 25 мая.