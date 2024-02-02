Немецкая партия AfD при кураторстве ФСБ судились с правительством, чтобы остановить помощь Украине

В Германии депутаты правой партии Альтернатива для Германии (AfD) судились с правительством, чтобы остановить помощь Украине. Соответствующее указание партия получила от ФСБ.

В расследовании говорится, что деятельность некоторых депутатов от AfD в Бундестаге координировали сотрудники ФСБ. Они действовали через агента – российского политтехнолога Владимира Сергиенко.

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Формально Сергиенко является помощником депутата казахстанского происхождения Евгения Шмидта. Но работал он и со многими другими парламентариями, среди них: Ульрих Ойме, Гаральд Вайель и собственно Евгений Шмидт.

Как работали немецкие пророссийские депутаты

Ойме и Вайель имели задание распространять в Европе нарративы о преследовании верующих Украинской православной церкви Московского патриархата со стороны украинской власти. Так, Ойме отправил письмо папе римскому, в котором просил понтифика обратить внимание на "гонения на христиан в Украине". Черновик на русском языке он согласовал со своим московским куратором.

Вайель же озвучил эти обвинения в ПАСЕ.

Благодаря усилиям Сергиенко, парламентская фракция AfD в прошлом году подала иск в Федеральный конституционный суд ФРГ о приостановлении поставок танков Украине. Иск, речь о 160 тысячах евро, финансировала ФСБ.

Установили куратура из ФСБ

Куратор Сергиенко ранее оставался неизвестным. Он обозначал в записных книжках как "Алексей". The Insider установил, что им является сотрудник девятого управления Департамента оперативной информации пятой службы ФСБ Илья Александрович Вечтомов.

"Девятое управление занимается Украиной, и Сергиенко, вероятно, оказался в зоне внимания этой структуры именно как украинский гражданин (российское и немецкое гражданство у него появились в 2022 году)", – пишет The Insider.



Илья Александрович Вечтомов / Фото The Insider

Что известно о партии AfD