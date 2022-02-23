Немецкие компании начали отменять контракты по "Северному потоку-2", – СМИ

Немецкая перестраховочная компания Munich Re расторгла контракт по "Северному потоку-2". Случилось это после того, как Германия приостановила процесс сертификации трубопровода.

Как пишет авторитетное американское издание, страхование строительства трубопровода "Северный поток-2" было прервано на фоне угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов.

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Накануне глава МИД Германии Хайко Маас констатировал заморозку российского проекта "Северный поток-2". Это произошло после того, как Россия 21 февраля признала "независимость" квазиреспублик на Донбассе.

Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2"

Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2". Министерство экономики страны уже получило соответствующее указание.

Россия в ответ традиционно прибегла к угрозам. В частности, официальная Москва заявила о цене на газ в 2000 евро за тысячу кубов.

В Украине приветствовали остановку сертификации. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это – мощный шаг. Впоследствии министр также поблагодарил свою немецкую коллегу Анналену Бербок за решение ее страны.

Ранее Джо Байден сказал, что в случае вторжения России "Северный поток-2" не запустят. Заметим, что российский газопровод в обход территории Украины уже достроили и он ожидает одобрения европейского регулятора.

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