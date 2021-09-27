Немецкие власти традиционно сориентированы на Россию, – экс-министр иностранных дел Огрызко

Германию и Россию связывают экономические отношения. Ведь российский рынок для немецкой экономики значительно перспективнее, чем украинский.

К тому же между тесным сотрудничеством обеих стран есть и психологический фактор. Об этом в эфире 24 канала рассказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко.

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Огрызко: Мы должны понимать место в треугольнике "Германия, Россия, Украина"

"Немецкие власти традиционно сориентированы на Россию", – отметил он.

По его словам, это обусловлено 2 обстоятельствами. Прежде всего потому, что Германия считает себя виновной как и в вопросах Холокоста, так и в вопросах войны против СССР. Впрочем, дипломат отметил, что наибольшие потери и жертвы понесли именно:

Польша;

Беларусь;

Украина.

Также есть экономический фактор. Ведь за последние годы между Германией и Россией товарооборот увеличивался и процветал.

Российский рынок потребляет все, что производится в Германии. Он глотает все, что ему дают. Конечно, что от такого немецкая промышленность отказываться не хочет, поэтому давит на правительство, Володимир Огризко Бывший министр иностранных дел Украины

Дипломат подчеркнул, что Украина должна быть сознательная того, что какой-то волшебной палочки никто не нашел и по ее мановению ничего не изменится в момент. Мы должны понимать свое место в этом треугольнике.

"Но поскольку правда на нашей стороне и Россия является страной-оккупантом, мы должны постоянно объяснять немцам, что поддерживать агрессора означает брать на себя моральную ответственность", – отметил он.

Элемент усталости от одинаковых лиц, – Огрызко о результатах выборов в Германии

На выборах в немецкий парламент победила Социал-демократическая партия. А партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз получила низкий результат.

По мнению экс-главы МИД Украины, это связано с усталостью людей от одинаковых лиц и одной и той же партии. Ведь 16 лет во главе Германии была именно ХДС.

Хотя она и находилась в коалиции с социал-демократами, но все равно была ведущей партией и определяла ключевые элементы внешней и внутренней политики. Я думаю, что здесь определенная психологическая усталость,

– рассказал Огрызко.

И добавил, что также есть определенные моменты в работе Ангелы Меркель, которые немцам не нравятся. Поэтому комбинация этого и дала такой результат.

Огрызко прокомментировал результаты выборов в Германии: смотрите видео

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