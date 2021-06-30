Немецкие военные покинули Афганистан

Последние военные миссии Германии покинули Афганистан 29 июня. На 4 самолетах военнослужащих передислоцировали на родину.

Военные бундесвера находились в лагере в Мазари-Шарифе. Среди тех, кто до последнего был на афганской территории – представители подразделения KSK, которые охраняли лагерь и гарантировали безопасность вывода войск.

К теме Исламская система: "Талибан" назвал условие мирного урегулирования конфликта в Афганистане

Это целая глава в истории, – министерка обороны

Подходит к концу целая глава в истории, интенсивная миссия, которая бросила вызов бундесверу и существенно повлияла на его становление, в том числе и в боях,

– сказала министерка обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Немцы ранее планировали остаться в Афганистане до января 2022

Немецкие войска за 20-летнее пребывание в Афганистане потеряли 59 немецких солдат. До мая 2021 года здесь находились 1100 военных бундесвера.

Отметим, что ранее немецкое правительство планировало оставить войска в Афганистане до конца января 2022 года. Однако США объявили, что выведут свои силы до сентября 2021 года. Поэтому Минобороны Германии тоже изменило свои планы.

Ранее Покинуть Афганистан: что будет после окончания длительной войны

Вашингтон, в свою очередь, хочет оставить на афганской территории 650 военных – они будут обеспечивать безопасность дипломатов. Согласно информации источников, еще несколько сотен будут работать в аэропорту Кабула.