Не может быть и речи, – Шольц о возможности отправления немецких солдат в Украину

Олаф Шольц исключил возможность отправки немецких солдат в Украину во время горячей фазы войны. Немецкий канцлер подчеркнул, что обсуждать этот вопрос пока рано.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Что сказал Шольц об отправке немецких солдат в Украину

После возвращения из Киева Олаф Шольц сделал несколько заявлений в немецком Бундестаге относительно войны в Украине.

В частности немецкий канцлер прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая говорила о возможности отправки немецких солдат в Украину в будущем в рамках миротворческой миссии. Шольц заявил, что рассматривает заявление Бербок в перспективе.

Она лишь пыталась "не сказать ни да, ни нет" на вопросы журналистов. Неуместно рассуждать, что будет необходимо в случае прекращения огня (в Украине – 24 Канал). Об отправке немецких солдат пока не может быть и речи,

– сказал глава немецкого правительства.

К слову, Анналена Бербок на заседании НАТО в Брюсселе 4 декабря заявляла, что Германия не исключает возможность размещения войск в Украине для поддержания мира в будущем. Она отметила, что ее страна готова поддержать любые международные меры, которые могут способствовать достижению долгосрочного мира в Украине.