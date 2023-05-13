Не стоит завязывать им руки, – немецкий депутат об ударах Украины по территории России

Заместитель председателя коалиционного объединения в Бундестаге Иоганн Вадефуль высказался по поводу применения немецкого оружия по российскому тылу. Он отметил, что у Украины есть полное право атаковать военные цели на территории России.

По его словам, пока нет никаких причин для того, чтобы ограничивать удары только территорией Украины. Однако политик призвал Киев соблюдать "пропорциональность" и не бомбить гражданские объекты россиян.

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Вадефуль рассказал, почему Украина может атаковать объекты в России

Немецкий депутат отметил, что наша страна должна иметь возможность нарушать логистику россиян и их снабжение боеприпасами и топливом для военных нужд. Вадефуль подчеркнул, что это одна из немногих возможностей остановить агрессивную войну, и немецкая власть должна способствовать этому.

Германия должна помогать Украине, а не связывать ей руки.

– подчеркнул политик.

Иоганн Вадефуль также подчеркнул, что сейчас украинская армия самостоятельно себя ограничивает ударами по объектам на территории России. По его словам, речь идет только о промышленных объектах, складах с топливом, а также транспортной и военной инфраструктуре оккупантов.

"Украина, в отличие от России, не бомбит жилые комплексы, больницы или детские дома", – заверил депутат.

В заключение Вадефуль отметил, что нет никаких международно-правовых или политических обоснований, которые должны остановить украинцев от атак российского тыла.

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