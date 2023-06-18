Подключили даже Киву: немецкий "источник" опровергает фейки, что Буданов в "коме"

Российская пропаганда продолжает разгонять фейк о ранении главы украинской разведки Кирилла Буданова. Для этого Кремль даже подключил бывшего украинского депутата Илью Киву.

Кива, известный тем, что является марионеткой Кремля, разместил в своем телеграмме сообщение, что Буданов якобы "умер", пишет 24 Канал. Эксдепутат продолжил мантру кремлевских пропагандистов о том, что главу ГУР якобы после "ранения" вывезли на лечение в Германию.

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Немецкое издание опровергло фейк пропагандистов

Фейковые сообщения российской пропаганды опровергло немецкое издание Stern. Дело в том, что пропагандисты со ссылкой на Stern информировали, что Буданова находится в коме в больнице Берлина.

Но сообщение придумано,

– говорится в статье Stern.

Фейковое сообщение появилось в телеграмме одного из ключевых пропагандистов Кремля Владимира Соловьева.

Пропагандист утверждал, что репортеры Stern, мол, анонимно пообщались с врачами клиники, куда госпитализировали Буданова, и те сказали, что глава украинской спецслужбы получил черепно-мозговую травму, прогнозы состояния его здоровья тревожны.

Никакого такого сообщения Stern не публиковал,

– заявляет журнал.

Сообщения со ссылкой на немецкое издание можно было найти также в других популярных русских телеграмм-каналах и даже на нескольких языках.

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