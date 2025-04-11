СМИ пишут, что ВСУ имеют большие проблемы с немецким оружием: как реагируют в Берлине

Германия поставляет очень много оружия для ВСУ. Немецкие медиа проанализировали, насколько оно эффективно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel і Deep State.

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Насколько эффективно немецкое оружие и какие проблемы с ним возникают

СМИ проанализировали внутренний отчет Бундесвера. Там приведены реальные отзывы украинских солдат о немецком вооружении. По большинству типов оружия есть определенные замечания.

Например, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 эффективна. Но она очень уязвима к износу – настолько, что "ее пригодность для войны подвергается серьезному сомнению".

Танк Leopard 1A5 надежный, но имеет слабую броню. Поэтому ВСУ часто используют его как импровизированную артиллерию, а не как собственно танк. А Leopard 2A6 сложно ремонтировать – для этого его следует везти в тыл.

Реактивная система залпового огня MARS-II является аналогом американской. Но она не может использовать американские кассетные боеприпасы, в отличие от систем США. Впрочем, благодаря большой дальности эта РСЗО является геймчейнджером в войне.

По ПВО отзывы хорошие, но тоже не без нюансов. Высокоточная система IRIS-T дорогая в эксплуатации и для нее не хватает боеприпасов. ЗРК Patriot бойцы признали прекрасной системой. Однако используют его ограниченно – шасси MAN уже устарели и для них нет запчастей.

Украина получит от Берлина еще 4 системы ПВО IRIS-T и 30 ракет для Patriot, заявили 11 апреля.

Никаких вопросов нет только к "Гепардам". Эта система ПВО стала хитом на фронте – наиболее надежной, эффективной и любимой зенитной установкой.

Поэтому пригодность большинства немецкого оружия к войне – под большим вопросом, констатируют журналисты. Но Борис Писториус удивлен такими выводами. Он заявил, что регулярно контактирует с Украиной и не получал жалоб на оружие.



