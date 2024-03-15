Немедленно идите в укрытие, будет массированный удар, - российские добровольцы к жителям Белгорода

Российский добровольческий корпус призвал жителей Белгорода немедленно перейти в укрытие. Они предупредили о массированном ударе по городу.

Соответствующее заявление российские добровольцы опубликовали у себя в телеграмм-канале.

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"В течение ближайшего часа будет массированный удар по военным объектам в городе Белгород. Призываем местных жителей немедленно пройти в надежные укрытия и не выходить на улицу до окончания атаки", – говорится в сообщении.